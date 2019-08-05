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Liverpool’dan kaleci transferi!
Transfer Haberleri

Liverpool’dan kaleci transferi!

Premier League ekibi Liverpool, West Ham United'dan ayrılan İspanyol file bekçisi Adrian'ı renklerine bağladı.

5 Ağustos 2019 18:37

İngiltere Premier League ekibi Liverpool, son olarak West Ham United’da oynayan İspanyol kaleci Adrian’ı transfer etti.

Liverpool Kulübü, Belçikalı Simon Mignolet’nin Club Brugge’e transferinin ardından Brezilyalı kaleci Alisson Becker’in yedeği olarak 32 yaşındaki Adrian’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Adrian San Miguel del Castillo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United’da 2013’ten itibaren forma giymeye başlayan Adrian, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Tecrübeli kaleci, West Ham United’daki 6 yıllık kariyerinde 150 maçta görev aldı. 05 Ağustos 2019 M.United Harry Maguire transferini açıkladı! Tarihe geçti... Manchester United, Leicester City`den Harry Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. 87 milyon Euro`ya biten anlaşma en pahalı stoper transferi olarak tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:37 | 5 Ağustos 2019
adrian liverpool West Ham United
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