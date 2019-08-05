Ivan Bebek’e Hırvatistan’da Hajduk Split taraftarı holiganlar saldırdı!

Hırvatistan’da Hajduk Split ile Lokomotiva arasında oynanan maçta verdiği kararlar tepki çeken hakem Ivan Bebek, karşılaşmanın ardından bir gece kulübü çıkışında çirkin bir saldırıya uğradı ve hastanelik oldu.

Konuyla ilgili konuşan Bebek, “Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Hala olanlara inanamıyorum” açıklamasını yaptı. Bebek aynı zamanda “Split’te bir kulübe arkadaşlarla bir şeyler içmeye gittik. Oradan çıkışta da bir anda arkamdan birileri geldi. Kaç kişi olduklarını tahmin edemiyorum. Bir anda saldırmaya başladılar. Yere düştüm. Ne kadar vurduklarını, ne kadar sürdüğünü inanın hatırlamıyorum” dedi. Hırvat hakem, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Braga-Fenerbahçe maçında, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda 1-0’lık galibiyetin rövanşında Fenerbahçe’nin Braga’ya deplasmanda 4-1 yenildiği maçta Bebek, o maçta Fenerbahçe’den Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Şen’e kırmızı kart gösterirken, sarı-lacivertli ekip aleyhine tartışmalı bir penaltı kararı vermiş ve dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’yı oyundan atmıştı. Fenerbahçe 72 gün sonra taraftarıyla buluşuyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çarşamba günü İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu`nda oynayacağı hazırlık maçının biletlerini öncelikli satışa çıkardı. Biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak. İlgili Haberi Oku