İtalyan basını M.United’ın Mario Mandzukic’i transfer ettiğini iddia etti

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Mario Mandzukic transferinde mutlu sona ulaştı.

La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Manchester United, Juventus’tan Mario Mandzukic’i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Hırvat golcünün, Manchester United ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon euro kazanacağı belirtildi. 2015 yılında Atletico Madrid’den 25 milyon euroya transfer edilen Mandzukic, Juventus’ta geçtiğimiz sezon 33 maçta 10 gol attı ve 7 asist yaptı.