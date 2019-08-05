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İtalyan basını M.United’ın Mario Mandzukic’i transfer ettiğini iddia etti
Transfer Haberleri

İtalyan basını M.United’ın Mario Mandzukic’i transfer ettiğini iddia etti

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Juventus'un yıldız golcüsü Mario Mandzukic'i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi.

5 Ağustos 2019 12:19

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Mario Mandzukic transferinde mutlu sona ulaştı.

La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Manchester United, Juventus’tan Mario Mandzukic’i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Hırvat golcünün, Manchester United ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon euro kazanacağı belirtildi. 2015 yılında Atletico Madrid’den 25 milyon euroya transfer edilen Mandzukic, Juventus’ta geçtiğimiz sezon 33 maçta 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

Son güncelleme 12:54 | 5 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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