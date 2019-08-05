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Hidayet Türkoğlu: ‘FIBA, gerçekten utanmalısınız’
Milli Takımlar

Hidayet Türkoğlu: ‘FIBA, gerçekten utanmalısınız’

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye'nin İspanya'ya kaybettiği maç sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu hakem kararlarına tepki gösterdi.

5 Ağustos 2019 07:56

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda, Türkiye’nin İspanya’ya kaybettiği maç sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu skandal kararlar veren hakemlere tepki gösterdi.

TRT Spor’a konuşan Hidayet Türkoğlu, “Hayatım boyunca hakem konuşan biri olmadım. Ancak FIBA her geçen gün kendini daha rezil duruma sokuyor. Son pozisyonun çalınmaması ne hale geldiğini gösteriyor. Bu kadar ucuz olmamalı. Bunun takipçisi olacağız.” dedi.

Sosyal medya hesabından da hakem kararlarına tepki gösteren Türkoğlu, “Bu bir utançtır! FIBA, gerçekten utanmalısınız. Hakemleriniz takımımın altın madalyasını çaldı. FIBA Avrupa’nın bu yönetimi affedilemez ve bu FIBA için utanç verici.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 08:00 | 5 Ağustos 2019
basketbol FIBA Hidayet Türkoülu ispanya sosyal medya türkiye
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