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Fenerbahçe 72 gün sonra taraftarıyla buluşuyor
Fenerbahçe

Fenerbahçe 72 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çarşamba günü İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının biletlerini öncelikli satışa çıkardı. Biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak.

5 Ağustos 2019 11:58

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 7 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Bugün Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe kart sahiplerinin yanı sıra kulüp telekomünikasyon hattına sahipler için satışa çıkan biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.

Son güncelleme 11:58 | 5 Ağustos 2019
cagliari Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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