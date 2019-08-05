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Denizlispor, Frederic Veseli’yi kiralıyor
Denizlispor

Denizlispor, Frederic Veseli’yi kiralıyor

Yukatel Denizlispor, Empoli'den stoper Frederic Veseli ile büyük anlaşma sağladı. Arnavut oyuncu bu sezon yeşil-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyecek.

5 Ağustos 2019 11:34

Süper Lig’de transferin en hareketli kulüplerinden olan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, aradığı defansı İtalya’da buldu. Yeşil-siyahlılar geçen sezon Serie A’da Empoli forması giyen Frederic Veseli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arnavut oyuncuyla her konuda anlaştı. Empoli’yle de masaya oturan kurmayların Veseli’yi kiralayacağı ifade edildi.

Bu hafta içinde Denizli’ye gelmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak. Kariyerine İsviçre’de başlayan Veseli, Lugano, İpswich Town, Bury, Port Vale ve Empoli’de görev yaptı. Geçen sezon Empoli’de 31 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu toplam 2 bin 539 dakika sahada kaldı. Denizlispor’un Veseli’nin yanı sıra Rusya’nın Krasnodar ekibinde görev yapan  22 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan’la da temasta olduğu ileri sürüldü.

Son güncelleme 11:34 | 5 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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