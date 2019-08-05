Demir Grup Sivasspor’a Partizan’dan 19 yaşında yıldız adayı!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Partizan forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek’le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor transferi sosyal medya hesaplarından ve kulübün resmi internet sitesinden duyururken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Demir Grup Sivasspor, Partizan forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Armin Djerlek’le 5 yıllık sözleşme imzaladı.pic.twitter.com/G1BygCJ9wy — SKOR (@SozcuSkor) August 5, 2019

“Demir Grup Sivasspor’umuz, Sırbistan’ın en yetenekli genç sporcularından biri olarak gösterilen Armin Djerlek’i renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan’da forması giyen Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Armin Djerlek 10 numara olarak görev yapıyor.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: `4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor` Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Şu an için istediğimiz transferleri yapamadık. Ajax ile oynadığınız hazırlık maçına 14-15 kişi çıktık. Kendi aramızda 11`e 11 maç dahi yapamadık. Yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 4-5 tane kaliteli, çok iyi oyuncu almamız gerekiyor dedi. İlgili Haberi Oku

15 Temmuz 2000’de Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki sporcu OFK Belgrad alt yapısında futbola başladı. Ardından Partizan’a transfer olan Armin Djerlek burada gösterdiği performansla Sırbistan’ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösterildi. Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Armin Djerlek, titiz bir çalışmanın ardından Demir Grup Sivasspor’umuza transfer oldu.

Armin Djerlek’e Sivas’a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.”