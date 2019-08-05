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Çekya’ya Jan Vesely’den kötü haber!
Milli Takımlar

Çekya’ya Jan Vesely’den kötü haber!

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye ile E Grubu'nda bulunan Çekya Milli Takımı'nın Fenerbahçeli yıldız basketbolcusu Vesely, sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak.

5 Ağustos 2019 19:40

Fenerbahçe Beko’nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek. Çekya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely’nin 31 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, “Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim. Bu yüzden Dünya Kupası’nda oynayamayacağım. Elemelerde büyük bir başarı elde ettikten sonra bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyordum ama maalesef sağlık sorunlarım milli takımda yer almama engel oldu.” ifadelerini kullandı.

Çekya Milli Takımı, Dünya Kupası’nda Türkiye, ABD ve Japonya’nın bulunduğu E Grubu’nda mücadele edecek. 05 Ağustos 2019 Hidayet Türkoğlu: `FIBA, gerçekten utanmalısınız` 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası`nda, Türkiye`nin İspanya`ya kaybettiği maç sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu hakem kararlarına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:40 | 5 Ağustos 2019
2018 FIBA Dünya Kupası Fenerbahçe Beko FIBA Dünya Kupası jan vesely
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