Çekya’ya Jan Vesely’den kötü haber!

Fenerbahçe Beko’nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek. Çekya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely’nin 31 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, “Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim. Bu yüzden Dünya Kupası’nda oynayamayacağım. Elemelerde büyük bir başarı elde ettikten sonra bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyordum ama maalesef sağlık sorunlarım milli takımda yer almama engel oldu.” ifadelerini kullandı.

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