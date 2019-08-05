Cagliari, Radja Nainggolan’ı kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Inter’den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan’ı kiraladı.

Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan’ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu. Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter’de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.

Cagliari eski oyuncusunun dönüşünü “Ninja is back!” (Ninja geri döndü) ifadesiyle hazırlanan özel bir video ile duyurdu.

İtalyan basını M.United`ın Mario Mandzukic`i transfer ettiğini iddia etti İngiltere Premier Lig devi Manchester United`ın Juventus`un yıldız golcüsü Mario Mandzukic`i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. İlgili Haberi Oku