Cagliari, Radja Nainggolan’ı kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Inter’den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan’ı kiraladı.
Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan’ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu. Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter’de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.
Cagliari eski oyuncusunun dönüşünü “Ninja is back!” (Ninja geri döndü) ifadesiyle hazırlanan özel bir video ile duyurdu.
NINJA IS BACK! #bentornatoNinja #forzaCasteddu pic.twitter.com/5LH96ulRHu
— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 5, 2019