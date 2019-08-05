SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Sendika şantiyeyi kilit vurdu! Kaz Dağları’nda ‘Büyük Buluşma’
Beşiktaş’tan Necip Uysal’ın sakatlığı için açıklama geldi!
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Necip Uysal’ın sakatlığı için açıklama geldi!

Beşiktaş'ta Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.

5 Ağustos 2019 15:58

Beşiktaş’ın dün Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Necip Uysal’ın kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedaviye başlandığı bildirildi.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampı kapsamında, dün İtalya Serie A takımlarından Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal’ın sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10’uncu dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30’uncu dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal’ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre, derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilimiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Son güncelleme 17:05 | 5 Ağustos 2019
beşiktaş Necip Uysal spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR