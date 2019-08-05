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Ahmet Bulut’tan Falcao açıklaması!
Transfer Haberleri

Ahmet Bulut’tan Falcao açıklaması!

Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın Falcao transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

5 Ağustos 2019 07:28

Galatasaray’da golcü futbolcu Falcao için girişimler sürüyor. Futbolcu ile anlaşan ve kulübü Monaco ile temasa geçen Sarı Kırmızılı kulüp tecrübeli futbolcu için artık gün saymaya başladı.

Bu sırada Falcao transferi için Monaco'da olan menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a döndü. Ünlü menajer havaalanında TRT Spor’sun sorularını yanıtladı.

Bulut, transfere dair “Aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama transferi için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

Yakın bir sürede Ahmet Bulut ile Galatasaray yönetiminin bir araya gelmesi bekleniyor.

Son güncelleme 08:48 | 5 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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