Ahmet Ağaoğlu: Hikaye yarım kaldı, içime kan damladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bordo mavililerin yeni sezonda forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladıkları Vestel markası ile düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, Türkiye’nin gündemine oturan Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili ilk kez samimi açıklamalarda bulundu. Başkan yaklaşık 18 milyon Euro’ya Fransa’nın Lille kulübüne giderek Türkiye rekoru kıran Yusuf’un ayrılışına çok üzüldüğünü söyledi. İşte Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı açıklamalardan satır başları:

”YENİDEN BAŞLAYAN HİKAYENİN BAŞROL OYUNCUSUYDU’

Yusuf bizim için yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyaç duyduğumuz dönemde yani geçen sene dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu andan itibaren hikaye yarım kaldı. İçim kan ağladı. Umarım kendimi toparlarım.

”ISRARI BU TRANSFERİ BU NOKTAYA GETİRDİ”

Biz işin para kısmında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı bu transferi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bu hikaye tamamlanana kadar ve kapak yazısı yazılana kadar hiçbir oyuncumuzu gönderme düşüncesinde değiliz o hikayedeki rolleri bitinceye kadarı.

‘AVRUPA’YA GİDEN EN YÜKSEK RAKAM’

‘Yusuf Yazıcı’ya kırgın mısınız’ sorusuna Ağaoğlu: “Gönlüm el vermese de verilen karara saygı duyuyorum. Biz işin duygusal tarafındayız. Ancak kırgınlık, küslük söz konusu değil. Bu ülkede futbola başlayıp, Avrupa’ya giden en yüksek rakam. Bunu da göz ardı edemeyiz. Kendisi enteresan bir kişilik. Sürekli engellememe rağmen benimle mücadele ederek gitmek istedi. Aynı sahada verdiği mücadele gibi mücadele etti.

Maden avcısı Luis Campos`un son yıldızı Yusuf Yazıcı! Son olarak Trabzonspor`dan Yusuf Yazıcı`yı kadrosuna katan Fransa`nın Lille kulübü sattığı oyunculardan elde ettiği karla dikkat çekiyor. Bu transfer başarılarının arkasında da Lille`in Portekizli sportif direktörü Luis Campos var. Tüm dünyanın ilgilisi çeken Campos toplamda 12 futbolcunun satışından kulüplere tam 439 milyon Euro kâr ettirdi. İlgili Haberi Oku