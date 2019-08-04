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Türk sporculardan 9 madalya!
Diğer Sporlar

Türk sporculardan 9 madalya!

İsviçre'de organize edilen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

4 Ağustos 2019 21:25

İsviçre’de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, 9 madalya elde etti.  Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TOSSFED) yapılan açıklamada, Nottwil kentinde organize edilen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden özel sporcular 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

TOSSFED Asbaşkanı ve milli takım kafile başkanı Ensar Kurt, yaptığı açıklamada, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, “Başta özel sporcularımız olmak üzere antrenörlerimiz Aytunç Göz, İdris Güleç, Deniz Erenoğlu ve Sinem Yıldırım’ı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özel sporcularımıza emek veren federasyon başkanım Birol Aydın’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kazandığımız madalyaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a armağan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

04 Ağustos 2019 Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı`dan dünya ikinciliği Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası`nda T11 kategorisinde 400 metrede gümüş madalya kazandı. Havva Elmalı, şampiyonada T11 kategorisi 1500 ve 800 metre yarışlarında altın madalyanın sahibi olmuştu. İlgili Haberi Oku

Şampiyonada madalya elde eden sporcular şunlar:

Altın madalya: Muhsine Gezer (2), Havva Elmalı (2), Oğuz Türker, Eda Yıldırım

Gümüş madalya: Fatma Damla Altın, Havva Elmalı

Bronz madalya: Sevim Demircan

Son güncelleme 21:25 | 4 Ağustos 2019
IPC Özel Sporcular Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası TOSSFED
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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