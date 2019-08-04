Süper Lig ile beIN Sports anlaştı ama…

Süper Lig maçlarının naklen yayını ile ilgili kriz, TFF ile beIN Group arasındaki görüşmelerin ardından sonuçlandı. 500 milyon dolarlık ihale rakamı 410 milyon dolara indirilirken daha önce 3.80 TL olarak sabitlenen dolar kuru ise 5.80'e çekildi. Bu anlaşma 2019-20 için geçerli olacak. Mevcut abone sayısıyla Digiturk platformunun sahibi beIN Group'un bu anlaşmadan zararla çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

KURDAN 125 MİLYON DOLAR

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verilerine göre 2016'da 3 milyon 100 bini geçen Digiturk abone sayısı, bu yıl 2 milyon 607 bin dolayına inmiş durumda. Bu abonelerin tamamının ‘spor paketi'ne sahip olmaması da göz önüne alındığında beIN Group'un sadece reklam gelirleriyle zararını karşılayabileceği vurgulanıyor. Kur farkı nedeniyle son 3 yılda 125 milyon dolardan fazla zarar eden kulüplerin bu anlaşmadan kârlı çıkan taraf olduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK SORUN KAÇAK YAYIN

BeIN Media Group, kaçak yayından dolayı dertli. Digiturk üyeleri, Süper Lig maçlarını izlemek için gereken spor paketine aylık ortalama 100 TL ödüyor. Korsan gruplar ise şifreli yayınları kıran dekoderler ve programları senelik 150-300 TL arasında satıyor. beIN Media Group, bu korsan yayıncılıkla mücadele konusunda hem TFF hem de kulüplerden olumlu yanıt aldı ve Türkiye ofisini kapatmaktan ‘şimdilik' vazgeçti.

SÜPER LİG YAYIN GELİRLERİ

1994-1996: ……..30 milyon $

1996-1999: ……140 milyon $

1999-2001: ……120 milyon $

2001-2005: ……614 milyon $

2005-2008: ……376 milyon $

2008-2010: ……140 milyon $

2010-2014: ……321 milyon $

2014-2017: ……321 milyon

2017-2022: ……500 milyon $ (2019-2020: ..410 milyon $)

(Yaşanan ekonomik kriz sebebiyle kur sabitlemesine başvuruldu ve kulüplerin kazancı da neredeyse yarı yarıya azaldı)