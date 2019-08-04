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Roberto Carlos ve Hooijdonk, Fenerbahçe’ye inanıyor!
Fenerbahçe

Roberto Carlos ve Hooijdonk, Fenerbahçe’ye inanıyor!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Roberto Carlos ile Pierre van Hooijdonk, Audi Cup'ı yerinden takip eden muhabirimiz Sercan Hamzaoğlu'na konuştu.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 4 Ağustos 2019 10:00

Fenerbahçe’nin Audi Cup macerasında yanında olan eski yıldızlardan Roberto Carlos ve Pierre van Hooijdonk, SÖZCÜ'ye konuştu. Carlos, “Fenerbahçe benim için çok özel. Şu an Real Madrid'de bir görevim var ama bir gün Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız” dedi. Brezilyalı futbol adamı, “Fenerbahçe yapılacak transferlerle çok daha iyi bir takım olacaktır. Özledikleri şampiyonluğa kavuşacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

KRUSE'YE TAM NOT

Van Hooijdonk ise takımın hücum hattını çok beğendiğini söyledi. Hollandalı efsane, “Max Kruse, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe, ben 2003'te geldiğimde de benzer bir değişim yaşamıştı. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarı yakaladık. Taraftar sabırlı olursa benzer başarılar gelebilir” ifadelerini kullandı.

KOÇ YAPAR!

Hooijdonk, Başkan Ali Koç'tan da övgüyle bahsetti: “Büyük bir vizyon. Talihsiz bir başlangıç yaptı ama Fenerbahçe'yi özlenen günlere döndürecek doğru kişi Ali Koç'tur.”

Son güncelleme 10:02 | 4 Ağustos 2019
Fenerbahçe Pierre van Hooijdonk Roberto Carlos
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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