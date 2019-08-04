Roberto Carlos ve Hooijdonk, Fenerbahçe’ye inanıyor!

Fenerbahçe’nin Audi Cup macerasında yanında olan eski yıldızlardan Roberto Carlos ve Pierre van Hooijdonk, SÖZCÜ'ye konuştu. Carlos, “Fenerbahçe benim için çok özel. Şu an Real Madrid'de bir görevim var ama bir gün Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız” dedi. Brezilyalı futbol adamı, “Fenerbahçe yapılacak transferlerle çok daha iyi bir takım olacaktır. Özledikleri şampiyonluğa kavuşacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

KRUSE'YE TAM NOT

Van Hooijdonk ise takımın hücum hattını çok beğendiğini söyledi. Hollandalı efsane, “Max Kruse, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe, ben 2003'te geldiğimde de benzer bir değişim yaşamıştı. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarı yakaladık. Taraftar sabırlı olursa benzer başarılar gelebilir” ifadelerini kullandı.

KOÇ YAPAR!

Hooijdonk, Başkan Ali Koç'tan da övgüyle bahsetti: “Büyük bir vizyon. Talihsiz bir başlangıç yaptı ama Fenerbahçe'yi özlenen günlere döndürecek doğru kişi Ali Koç'tur.”