Yılın en eğlenceli uçuş etkinliği olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u kanatlar altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile Caddebostan Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, birbirinden ünlü isimler sunucu ve jüri olarak yer aldı. Organizasyonda yaratıcı ve eğlenceli el yapımı uçuş aracına sahip 35 cesur takım, yaklaşık 200 bin kişiye festival tadında bir hafta sonu yaşattı.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak kanatlandıkları etkinlikte Coffee Lovers takımı birinciliği elde etti. Kahve ölçeği figürlü uçuş aracı ile en uzak mesafeye kanatlanarak şampiyon olan Coffee Lovers takımının pilotu Çetin Gürer ‘‘Pilotluk eğitimi' ödülünün sahibi oldu. 4. Red Bull Uçuş Günü'nde ikinciliği elde eden Mother Force takımı, Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama ödülünü, üçüncü olan Vecihi Team takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçma ödülünü kazandı. 14 metreye giderek en uzun mesafeye uçan Uçan Efeler takımı Dünya Turu özel ödülünün sahibi oldu. Red Bull Air Race uçağı Caddebostan Plajı'nda nefesleri kesti

Festival tadında geçen hafta sonunda Red Bull Air Race pilotu Dario Costa da özel akrobasi uçağı ile uçuş tutkunlarına unutulmaz bir şov sergiledi. Costa'nın bu performansını alandan bir kişi de birebir deneyimleme şansı buldu. Red Bull Uçuş Günü etkinliği boyunca #RedBullUçuşGünü hashtag'ini @redbulltr'yi etiketleyerek kendi sosyal medya hesabından en eğlenceli paylaşımı yapan bir kişi, Red Bull Air Race uçağında İtalyan pilotla uçma deneyimi yaşadı.

Birbirinden yaratıcı uçuş araçları kanatlandı

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 35 takımın kanatlandığı eğlence ve heyecan dolu 4. Red Bull Uçuş Günü'nde birbirinden yaratıcı uçuş araçları izleyicilere festival tadında bir hafta sonu yaşattı. Orijinal uçuş araçlarının arasında en fazla dikkat çeken ve alkış alan tasarımlar ise Migros alışveriş arabası, uçan tırnak makası, Vadaa maskotu ve uçan dönme dolap oldu. Birbirinden ünlü isimler yılın en eğlenceli uçuş etkinliğinde

Türkiye'nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu ise televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlendi. İki sunucuya, Türkiye'nin duayen DJ'lerinden Cem Nadiran nam-ı diğer DJ Funky ‘‘C'', basketbolun efsane sesi Mustafa Özben, ülkemizde gerçekleşen ralli, rüzgâr sörfü, basketbol dünya ve Avrupa şampiyonaları organizasyonlarının sıra dışı sunucusu Selim Yeğin eşlik etti.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçtuğu organizasyonun jüri koltuğunda ise; güzel sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, Türkiye'nin başarılı kadın pilotlarından Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz, Türk basketbolunun önemli yıldızlarından Sinan Güler, SoloTürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ile Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve Türkiye’nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı yer aldı.