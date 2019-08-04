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Falcao transfer iddiaları için ilk kez konuştu
Galatasaray

Falcao transfer iddiaları için ilk kez konuştu

Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçında takımının galibiyet golünü atan Radamel Falcao'ya karşılaşma sonrası "Galatasaray mı, Valencia mı?" sorusu geldi.

SKOR DIŞ HABER 4 Ağustos 2019 09:27

Galatasaray taraftarlarının transferini beklediği Radamel Falcao, Monaco’nun Sampdoria’yı 1-0 yendiği maç sonrasında konuştu. Oyuna sonradan girip takımının galibiyet golünü kaydeden Kolombiyalı yıldız, Monaco’nun kendisine sözleşme yenilemek için bir adım atmadığını belirtip, “Kariyerimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bu teklifler kariyerim için iyi fırsatlar” dedi.

Bir muhabirin sorduğu “Galatasaray mı, Valencia mı?” sorusuna ise Falcao, “Şu anda gelen teklifleri değerlendiriyorum. Profesyonel olarak kararımı vereceğim ve bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini hedefliyorum” şeklinde cevap verdi.

Monaco’dan bedava ayrılmak için ocak ayını beklemeyi düşünmediğini ifade eden Falcao, “İyi teklifler var. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım” dedi.

Son güncelleme 10:32 | 4 Ağustos 2019
galatasaray monaco radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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