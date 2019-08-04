Liverpool Manchester City maçı nefes kesti! Kazanan penaltılarla City! | 2019 FA Community Shield

FA Community Shield’da Manchester City ile Liverpool bir araya geldi. Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonunu buluşturan İngiltere’nin ‘Süper Kupa’sında geçen sezon iki kupayı da kazanıp double yapan City ile prosedüre göre ligi ikinci bitiren Liverpool karşılaştı. Wembley’deki nefes kesen karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Pep Guardiola’nın öğrencileri, sezona önemli bir zaferle başlamış oldu. City bu sonuçla üst üste 2. kez toplamda da 6. kez Community Shield’in sahibi oldu.

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