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Liverpool Manchester City maçı nefes kesti! Kazanan penaltılarla City! | 2019 FA Community Shield
İngiltere Premier Lig

Liverpool Manchester City maçı nefes kesti! Kazanan penaltılarla City! | 2019 FA Community Shield

Manchester City, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek Community Shield'ın üst üste 2. kez toplamda ise 6. kez sahibi oldu.

4 Ağustos 2019 19:34

FA Community Shield’da Manchester City ile Liverpool bir araya geldi. Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonunu buluşturan İngiltere’nin ‘Süper Kupa’sında geçen sezon iki kupayı da kazanıp double yapan City ile prosedüre göre ligi ikinci bitiren Liverpool karşılaştı. Wembley’deki nefes kesen karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Pep Guardiola’nın öğrencileri, sezona önemli bir zaferle başlamış oldu. City bu sonuçla üst üste 2. kez toplamda da 6. kez Community Shield’in sahibi oldu.

Karşılıklı kullanılan 5’er penaltı atışında yalnızca Wijnaldum başarısız oldu. Müsabakaya Manchester City, 125. kuruluş yıl dönümü için özel tasarlanan forma ile çıktı. 04 Ağustos 2019 Futbol aşkı bütün engelleri yıktı! 8 yaşındaki Mikey Poulli`nin inanılmaz yeteneği... Arsenal`in yıldızı Alexandre Lacazette`i yüzüne dokunarak tanımaya çalıştığı videosuyla gündeme gelen görme engelli Mikey Poulli, hayat hikayesiyle de birçok insanı etkilemeyi başardı. 7 yaşındaki görme yetisini kaybeden Poulli`nin sıra dışı hikayesi... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:43 | 4 Ağustos 2019
Community Shield FA Community Shield İngiltere Premier League liverpool Manchester City
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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