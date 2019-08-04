İşte Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a ödenecek rakam! Transferin perde arkası…

Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı yuvadan ayrılıyor…Uzun süredir Fransız Kulübü Lille’in radarında olan Yusuf, transfer sezonunun en gözde isimleri arasında yer alıyordu.

Lille’in Yusuf için verdiği ilk teklif bordo mavili yönetimi tatmin etmedi. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ortaya koyduğu net tavır iki kulüp arasında uzun pazarlıkların yaşanmasına neden oldu. Trabzonspor cephesi Yusuf’un bu sezon da takımda kalmasını ve beklentilerin çok yüksek olduğu sezonda takımı sırtlamasını istiyordu.

KARİYERİNDE YENİ BİR EŞİK ATLAMAK İSTİYORDU

Ancak Yusuf Yazıcı da Lille’in teklifini bir fırsat olarak görüyordu. Avrupa’da kendisini kanıtlamak isteyen 22 yaşındaki genç yıldız, Türkiye’yi ve Trabzonspor’u temsil ederek kariyerinde yeni bir eşik atlamak istiyordu. Lille’in ilk teklifi sonrası Trabzonspor’a bu konudaki görüşlerini aktaran Yusuf yönetimin vereceği karar için beklemeye geçti. Bu sırada yönetim kurulundaki bazı isimler Yusuf Yazıcı’yı takımda kalması yönünde ikna etmek için çok uğraş verdi. Ancak Yusuf ayrılmakta kararlıydı…

17.5 MİLYON EURO VE EDGAR LE TEKLİFİ

Lille yetkilileri menajerler aracılığı ile ilettiği tekliflerinden sonra başkan Ağaoğlu’nu ikna etmek için Türkiye’ye geldi… Yusuf Yazıcı’nın transferinin Türkiye rekoru olması gerektiğini belirten Ağaoğlu, Lille yetkilileri ile sıkı bir pazarlığa girişti. Kapıyı 14 milyon Euro’dan açan Fransızlar tekliflerini 17.5 milyon Euro’ya kadar çıkardı ve stoper bölgesinde eksiği bulunan Trabzonspor’a Edgar Le’yi önerdi.

2017’DE 3.5 MİLYON EURO’YA GELMİŞTİ

Sporting Lizbon altyapısında yetişip Barcelona B’de oynayan ve 2017’de 3.5 milyon Euro karşılığında Lille’e transfer olan 25 yaşındaki Portekizli stoper bordo mavililere cazip geldi. Yusuf için bir sonraki satıştan da %20 pay vermeyi de kabul eden Lille son teklifiyle Trabzonspor’u ikna etti.

DÜĞÜNDEN SONRA AYRILIK KARARINI AÇIKLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, Trabzon’da takım arkadaşı Uğurcan Çakır’ın düğününde bir araya geldi. Günlerdir yazılıp çizilen transfer haberleri nedeniyle yıpranan ve konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Yusuf, başkan Ağaoğlu’na ayrılacağını duyurmak istediğini söyledi. İmzaların atılmaması nedeniyle kulüp henüz transferi açıklamasa da başkan Yusuf’un bu isteğine onay verdi. Yusuf Yazıcı da düğün bittikten sonra gece saat 01:00 sularında instagram hesabından ayrılma kararını resmen açıkladı.

Trabzonspor’un Lille kulübü ile kesin olarak anlaşmaya varmasının ardından bordo mavili kulübün resmi açıklamayı yapması ve Yusuf’un Trabzon’a veda ederek Fransa’ya gitmesi bekleniyor.

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