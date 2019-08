Futbol aşkı bütün engelleri yıktı! 8 yaşındaki Mikey Poulli’nin inanılmaz yeteneği…

Erkek ya da kız fark etmeksizin hemen hemen her çocuk futbol topunun peşinden koşar. Ancak 8 yaşındaki Mikey Poulli’nin durumu alıştığımız hikayelerden biraz farklı.

Çünkü Mikey Poulli, henüz 7 yaşındayken ender görülen ve tedavi edilemeyen bir rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ama futbola olan sevgisi ve yeteneği, bu durumu onun için engel olmaktan çıkardı.

Antrenörlerin dikkatini çekmeyi başaran ve İngiltere’nin görme engelliler futbol takımı kadrosuna giren Poulli’nin ilerleme kaydedebilmesi için İngiltere Futbol Federasyonu özel bir fon yarattı.

Sıkı bir Arsenal taraftarı olan Poulli’nin futbol topuyla yaptıkları ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Topla koşular yapan, etkili şutlar çeken ve rakiplerini çalımlayabilen Poulli, şüphesiz içindeki futbol aşkını sahaya yansıtmayı çok küçük yaşlarda öğrenmiş.

I met one of my favourite players and Arsenals player of the season @LacazetteAlex . Class on and off the pitch. He was so nice to me and my family, gentleman #lacazette #laca #coyg #arsenal #mikeypoulli pic.twitter.com/NMt6qvwgny

Finans danışmanı olan 37 yaşındaki babası John Poulli, “Mikey sorunsuz bir şekilde doğdu ve 6 yaşına kadar hiçbir rahatsızlığı olmadı. 2016 yılında rutin göz kontrolüne gittiğimizde koni distrofisi tanısı kondu” ifadelerini kullanarak süreci anlattı.

Hastalıktan önce yerel bir futbol kulübünde oynayan Poulli, rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından tehlikeli olabileceği gerekçesiyle futbol serüvenine son vermek durumunda kaldı.

Ancak çocuklarının futboldan uzaklaşmasını istemeyen ebeveynleri, onu Tottenham’daki bir merkeze götürerek görme engellilerle birlikte futbol oynamasının yolunu açmış oldu.

My name is Mikey and I'm 8yrs old. I was blinded at 7yrs old due to a rare eye disease. Football has always been my passion and love @Arsenal. Scouted by @England and now training with them.

Life is life pic.twitter.com/YIqqFjV6pg

— Mikey Poulli (@mikeypoulli) November 1, 2018