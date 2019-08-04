Futbol aşkı bütün engelleri yıktı! 8 yaşındaki Mikey Poulli’nin inanılmaz yeteneği…

Erkek ya da kız fark etmeksizin hemen hemen her çocuk futbol topunun peşinden koşar. Ancak 8 yaşındaki Mikey Poulli’nin durumu alıştığımız hikayelerden biraz farklı.

Çünkü Mikey Poulli, henüz 7 yaşındayken ender görülen ve tedavi edilemeyen bir rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ama futbola olan sevgisi ve yeteneği, bu durumu onun için engel olmaktan çıkardı.

Antrenörlerin dikkatini çekmeyi başaran ve İngiltere’nin görme engelliler futbol takımı kadrosuna giren Poulli’nin ilerleme kaydedebilmesi için İngiltere Futbol Federasyonu özel bir fon yarattı.

Sıkı bir Arsenal taraftarı olan Poulli’nin futbol topuyla yaptıkları ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Topla koşular yapan, etkili şutlar çeken ve rakiplerini çalımlayabilen Poulli, şüphesiz içindeki futbol aşkını sahaya yansıtmayı çok küçük yaşlarda öğrenmiş.

I met one of my favourite players and Arsenals player of the season @LacazetteAlex. Class on and off the pitch. He was so nice to me and my family, gentleman #lacazette #laca #coyg #arsenal #mikeypoulli pic.twitter.com/NMt6qvwgny — Mikey Poulli (@mikeypoulli) August 2, 2019

Finans danışmanı olan 37 yaşındaki babası John Poulli, “Mikey sorunsuz bir şekilde doğdu ve 6 yaşına kadar hiçbir rahatsızlığı olmadı. 2016 yılında rutin göz kontrolüne gittiğimizde koni distrofisi tanısı kondu” ifadelerini kullanarak süreci anlattı.

Hastalıktan önce yerel bir futbol kulübünde oynayan Poulli, rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından tehlikeli olabileceği gerekçesiyle futbol serüvenine son vermek durumunda kaldı.

Ancak çocuklarının futboldan uzaklaşmasını istemeyen ebeveynleri, onu Tottenham’daki bir merkeze götürerek görme engellilerle birlikte futbol oynamasının yolunu açmış oldu.

My name is Mikey and I'm 8yrs old. I was blinded at 7yrs old due to a rare eye disease. Football has always been my passion and love @Arsenal. Scouted by @England and now training with them. Life is life pic.twitter.com/YIqqFjV6pg — Mikey Poulli (@mikeypoulli) November 1, 2018

Baba Poulli o anları şöyle anlatıyor: “Bir gün antrenör beni çağırdı. ‘Oğlunuz inanılmaz yeteneklere sahip. Federasyondan yetkililere haber verdim ve onu görmelerini sağlayacağım’ dedi. Futbol oynayabileceği için çok mutlu olduk ve 1 hafta sonra bütün işlemler tamamlanmıştı”

Mikey şimdi ayda bir kez kör çocuklarla ve Brighton kulübünün eğitim merkezinde antrenman yapıyor ve federasyonun ayırdığı fon sayesinde haftada bir gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Görme engelli futbolcular, topun içinde bulunan bilyeli rulmanların çıkardığı ses sayesinde top kontrolünü daha rahat sağlayabiliyor.

Ayrıca görme engelli kişiler, eşit bir avantaja sahip olması için tasarlanmış bir maske takıyor.