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Finlandiya Rallisi’ni Tanak kazandı
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Finlandiya Rallisi’ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya'da düzenlenen 9. ayağında, Toyota Gazoo takımından Tanak birinci oldu.

4 Ağustos 2019 15:32

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Finlandiya’da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 307,5 kilometre uzunluğundaki dokuzuncu mücadelesini, 2 saat 30 dakika 40.3 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 4, kariyerinin 10. ralli zaferine ulaştı.

Tanak’ın 25.6 saniye gerisindeki Citroen Total’den Esapekka Lappi 2’nci, liderin 33.2 saniye arkasındaki bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Jari-Matti Latvala ise 3’üncü oldu.

Puanını 180’e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Estonyalı pilotu, 158 puanla son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier (Citroen Total) ve 155 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) izledi.

WRC’nin 10. ayağı, 22-25 Ağustos tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek.

Son güncelleme 15:32 | 4 Ağustos 2019
Ott Tanak ralli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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