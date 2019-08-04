Donny van de Beek, Real Madrid’i doğruladı!

Ajax’ın geçen yılki tarihi sezonunda önemli rolün sahibi olan ve yıldızını parlatan Donny van de Beek, Real Madrid ile kulübünün transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Kötü bir hazırlık dönemi geçiren, orta sahaya ise mutlak bir yıldız takviyesi yapmayı hedefleyen Real Madrid, uzun süre peşinden koştuğu Paul Pogba’nın Manchester United tarafından bırakılmaması üzerine rotayı 22 yaşındaki Hollandalı’ya kırdı.

Ajax’ın dün (Cumartesi) Vitesse ile oynadığı lig maçında gol atan ve mücadele sonrasında konuşan Beek, “Real Madrid ile Ajax’ın transferim hakkında konuştuğu doğru ama daha fazla bir şey söyleyemem” diyerek transferin sona yaklaştığını açıkladı.

“Onlarla menajerim konuşuyor” diyen orta saha oyuncusu, “Real Madrid harika ve büyük bir kulüp ama Ajax da hala harika bir takım. Neler olacağını göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Ajax taraftarı 2-2 biten Vitesse karşılaşmasında Van de Beek için, “Donny, bir daha yıl daha kal, bir yıl daha…” şeklinde tezahürat yaptı.