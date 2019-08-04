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DJ Cooper doping kontrolünde hamile çıktı! Yalanı kısa sürdü
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DJ Cooper doping kontrolünde hamile çıktı! Yalanı kısa sürdü

6 yıldır Avrupa'da forma giyen Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, doping testinde kendisinin yerine kız arkadaşının idrar örneğini verince dünya basınına haber olacak bir cevap aldı!

4 Ağustos 2019 13:00

Anti-doping ajansına kendi idrar örneği yerine hamile bir arkadaşının idrar örneğini veren DJ Cooper, 24 Haziran 2020'ye kadar ceza aldı.

Bosna vatandaşlığı almaya yakın olan Amerikan vatandaşı olan DJ Cooper, 6 senedir Avrupa'da oynuyor. Cooper daha önce Panathinaikos, AEK, Monaco ve PAOK formaları giydi. Amerikalı oyuncu ayrıca Bosna takımında bir süre koçluk da yaptı.

Muhtemelen doping testini pozitif hale getirecek araçlar kullandığı için anti-doping denetçilerine, kız arkadaşının idrar örneğini veren DJ Cooper, hiç beklemediği bir karşılık aldı. Denetçiler, doping testini başarıyla geçtiğini ancak Cooper'ın hamile olduğunu söyledi. FIBA, dolandırıcılık nedeniyle Cooper'ın lisansını askıya aldı.

Eurohoops

Son güncelleme 13:13 | 4 Ağustos 2019
DJ Cooper
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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