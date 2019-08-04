Deniz Türüç’ten Kayserispor’a duygusal veda

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

Deniz Türüç: `Orada kanım Fenerbahçe`ye bir kez daha ısındı` Fenerbahçe`nin yeni transferi Deniz Türüç, imza sonrası yaptığı açıklamada Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum ifadelerini kullanırken Fenerbahçe, geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığında stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici sözleriyle sarı lacivertli kulübe olan ilgisini anlattı. İlgili Haberi Oku

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, “4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcımda pay sahibi olan bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım. Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım; yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız” dedi.