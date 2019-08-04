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Deniz Türüç’ten Kayserispor’a duygusal veda
Fenerbahçe

Deniz Türüç’ten Kayserispor’a duygusal veda

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Türüç, 4 sezon formasını terlettiğini Kayserispor'a bu sözlerle veda etti...

4 Ağustos 2019 10:26

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

03 Ağustos 2019 Deniz Türüç: `Orada kanım Fenerbahçe`ye bir kez daha ısındı` Fenerbahçe`nin yeni transferi Deniz Türüç, imza sonrası yaptığı açıklamada Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum ifadelerini kullanırken Fenerbahçe, geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığında stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici sözleriyle sarı lacivertli kulübe olan ilgisini anlattı. İlgili Haberi Oku

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, “4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcımda pay sahibi olan bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım. Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım; yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız” dedi.

Son güncelleme 10:42 | 4 Ağustos 2019
Deniz Türüç Fenerbahçe kayserispor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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