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Deniz Türüç, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe

Deniz Türüç, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe ile dün resmi sözleşmeyi imzalayan Deniz Türüç, vakit kaybetmeden bugünkü sabah antrenmanında sahaya çıktı.

4 Ağustos 2019 13:20

Fenerbahçe’nin İstikbal Mobilya Kayserispor’dan transfer ettiği Deniz Türüç, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç’ün, takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada pas antrenmanı yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Son güncelleme 13:20 | 4 Ağustos 2019
Deniz Türüç Fenerbahçe spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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