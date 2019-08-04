Çin: 3 – Türkiye: 0 | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirlendiği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Çin’e 3-0 yenildi.

Gruptaki 3 maçından da galibiyetle ayrılan Çin, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Türkiye ise grupta iki galibiyet aldı ve bu turnuvadan olimpiyat vizesi çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip, Ocak 2020’de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri’nde Tokyo bileti almaya çalışacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Çin, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı da 16-10 önde bitirdi. Setin sonunu da iyi oynayan Çin, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette hem hücumda hem de savunmada çok iyi oynayan Çin, teknik molaları 8-3 ve 16-7 üstün tamamladı. Seti 25-12 alan Çin, 2-0’lık üstünlük kurdu.

Üçüncü sette de Çin’in yıldız oyuncusu Zhu Ting’i durdurmakta zorlanan milliler, teknik molalara 8-5 ve 16-10 geride girdi.

Çin, etkili oyununu sürdürerek seti 25-18, maçı da 3-0 kazanarak olimpiyat vizesi aldı.

Salon: Beilun

Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)

Çin: Xinyue, Zhu Ting, Xiangyu, Changning, Xia Ding, Ni Yan (Wang)

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Aylin Sarıoğlu, Ezgi Dilik, Kübra Akman, Gözde Yılmaz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım)

Setler: 25-18, 25-12, 25-18

Süre: 75 dakika (25, 23, 27)