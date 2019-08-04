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Beşiktaş’a Avusturya yaramadı! | Beşiktaş 0-2 Brescia
Beşiktaş

Beşiktaş’a Avusturya yaramadı! | Beşiktaş 0-2 Brescia

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Brescia'ya 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş son eren Avusturya kampında 4 maça çıktı, tek bir gol atamadı, kalesinde ise 6 gol gördü.

4 Ağustos 2019 20:37

Beşiktaş, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Brescia’ya 2-0 mağlup oldu. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşı karşıya geldi.

Groedig Goldberg Stadı’nda yapılan karşılaşmaya siyah-beyazlılar, Loris Karius, Jeremain Lens, Domagoj Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11’i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Brescia, 45. dakikada Alfredo Donnarumma’nın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran, Nicolas Isimat-Mirin, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Orkan Çınar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir de süre aldı. Brescia, 53. dakikada Donnarumma ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Son güncelleme 20:37 | 4 Ağustos 2019
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