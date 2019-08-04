Beşiktaş Brescia maçı canlı izle: Beşiktaş Brescia maçı hangi kanalda?

Siyah beyazlı ekip Beşiktaş, bu akşam Brescia ile karşı karşıya. Saat 18.00’da başlayan karşılaşmada Beşiktaş ilk galibiyetini elde etmek için mücadele ediyor. İşte Beşiktaş Brescia maçı hakkında ayrıntılar ve canlı izle linki…

BEŞİKTAŞ BRESCİA MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ BRESCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 18:00’de başlayan mücadele SMART SPOR’dan canlı olarak yayınlanıyor. (Futbolseverlerin maçı izleyebilmesi için üye olması gerekiyor.)

11’LER

Beşiktaş: Karius,Lens, Vida, Necip, Caner ,Muhayer, Oğuzhan, Erdem, Quaresma, Boyd, Güven

Brescia: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastaldello, Curcia, Bisoli, Donnaruma, Torregrossa, Cistana

BEŞİKTAŞ’IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:?

Beşikjtaş 2-1 Pendikspor Beşiktaş 7-1 Kocaelispor Beşiktaş 0-2 Eibar Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas Beşiktaş 0-2 Udinese

Beşiktaş hazırlık maçında Eibar, Apollo Larisas ve Udinese ile oynadığı son 3 maçta gol bulamadı.