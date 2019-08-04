SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan İstanbul- İzmir otoyolu açılışını gerçekleştirdi
Beşiktaş Brescia maçı canlı izle: Beşiktaş Brescia maçı hangi kanalda?
Beşiktaş

Beşiktaş Brescia maçı canlı izle: Beşiktaş Brescia maçı hangi kanalda?

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşı karşıya gelen siyah beyazlı ekip Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçını da kaybetmişti. Peki Beşiktaş Brescia maçı hangi kanalda? İşte maçın canlı bağlantısı...

4 Ağustos 2019 18:47

Siyah beyazlı ekip Beşiktaş, bu akşam Brescia ile karşı karşıya. Saat 18.00’da başlayan karşılaşmada Beşiktaş ilk galibiyetini elde etmek için mücadele ediyor. İşte Beşiktaş Brescia maçı hakkında ayrıntılar ve canlı izle linki…

BEŞİKTAŞ BRESCİA MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ BRESCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 18:00’de başlayan mücadele SMART SPOR’dan canlı olarak yayınlanıyor. (Futbolseverlerin maçı izleyebilmesi için üye olması gerekiyor.)

11’LER

Beşiktaş: Karius,Lens, Vida, Necip, Caner ,Muhayer, Oğuzhan, Erdem, Quaresma, Boyd, Güven

Brescia: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastaldello, Curcia, Bisoli, Donnaruma, Torregrossa, Cistana

BEŞİKTAŞ’IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:?

Beşikjtaş 2-1 Pendikspor Beşiktaş 7-1 Kocaelispor Beşiktaş 0-2 Eibar Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas Beşiktaş 0-2 Udinese

Beşiktaş hazırlık maçında Eibar, Apollo Larisas ve Udinese ile oynadığı son 3 maçta gol bulamadı.

Son güncelleme 18:48 | 4 Ağustos 2019
Beşiktaş Brescia canlı izle Hangi kanalda
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR