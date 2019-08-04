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BB Erzurumspor Leo Schwechlen’e veda etti
Transfer Haberleri

BB Erzurumspor Leo Schwechlen’e veda etti

BB Erzurumspor, sol bek oyuncusu Leo Schwechlen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

4 Ağustos 2019 13:14

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmesi sonucu yabancı oyuncuları ile yollarını ayırmaya devam ediyor.

Erzurum ekibi son olarak geride kalan sezonda takımda en çok süre alan 30 yaşında ki sol bek oyuncusu Leo Schwechlen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Mavi – Beyazlı ekip şu ifadelere yer verdi: “Erzurumspor'umuza kattıkların için teşekkürler, yolun açık olsun Leo!”

Leo geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor forması ile 34 maça çıkarken 1 gol 1'de asist katkısı yapmıştı. Futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden eski takımı Göztepe'nin ilgilendiği biliniyor.

Son güncelleme 13:14 | 4 Ağustos 2019
Erzurumspor Leo Schwechlen transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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