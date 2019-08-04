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Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Yeni Malatyaspor

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

4 Ağustos 2019 12:00

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir’in Lig Yolu’ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00’te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan’ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30’da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol’dan seribaşı olarak katılacak.

Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

Son güncelleme 12:00 | 4 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir trabzonspor uefa avrupa ligi UEFA Şampiyonlar Ligi yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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