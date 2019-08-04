Ali Koç’un katkıları mali olarak rahatlattı, sıra kupalarda!

Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından başkanlığa gelen Ali Koç, ekonomik adımların ardından şimdi gözünü sportif başarıya dikti. Başkanlıkta 14 ayı geride bırakan Koç, geçen sezon futbol takımının yaşadığı hayal kırıklığını unutturmak adına yeni bir takım oluşturuyor. Teknik patron Ersun Yanal'a tam destek veren veren Ali Koç, transferlerde de aktif rol oynuyor. Son olarak Deniz Türüç transferini bitiren Fenerbahçe Başkanı, şimdi yeni yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

DEVLER LİGİ HEDEFİ

Ali Koç'un parolası net: Yeni sezonda şampiyonluk. Futbolda kupasız geçen 5 yılın ardından Koç, ikinciliği başarı olarak görmüyor. Divan kurulunda söylediği “Hiç kimse mazeret üretmeyecek, bu takım şampiyon olacak” sözlerinin altında da başarılı işadamının uzun süreli bir planlaması yatıyor. Ali Koç, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ekonomik atılımı da beraberinde getireceğine inanıyor. Fenerbahçe Başkanı, şampiyonluklara uzun yıllar ambargo koyacak takımın temellerini atmak adına bu sezona büyük önem veriyor.

MALİ KATKISI 1 MİLYARA DAYANADI

Ali Koç'un direkt ve endirekt mali katkısı Fenerbahçe'ye nefes oldu. Başkan, kulübe direkt ve endirekt olarak 147 milyon dolar destek sağladı. İşte Koç'un ekonomik kaynakları:

– 50 milyon dolarlık hibesi sonrası kulüp sermaye arttırımına gitti. Sermayedarların katılımıyla bu rakam 67 milyon dolar olarak karşılık buldu.

– Yapı Kredi Bankası'ndan kişisel kefaletiyle 50 milyon dolarlık orta vadeli düşük uygun faizli kredi aldı.

– Koç Grubu şirketleri Beko, Tüpraş, Aygaz, Avis ve Opet'le 30 milyon dolarlık sponsorluk buldu.

– Fener Ol'u, şimdilik olmak kaydıyla yaptığı 5 milyon TL bağışla başlattı.

KOÇ NE YAPTI?

– Erkek ve kadın voleybol ile erkek basketbol branşlarına yatırımı arttırdı. Yıldız oyuncular transfer edildi.

– Taraftarla kulübü barıştırdı. Son iki sezonda kombine satış rekoru kırıldı, tribünler yeniden doldu.

– Fener Ol kampanyasını hayata geçirdi. 150 milyon TL toplandı. Bu kaynak nedeniyle UEFA, kulübe men cezası vermedi.

KOÇ DÖNEMİNDEKİ BAŞARILAR

– Erkek voleybol takımı, Türkiye Kupası'nı kazandı, lig şampiyonu oldu.

– Erkek basketbol takımı, Euroleague’de üst üste 5. kez Final Four oynadı.

– Yelken şubesi, gençlerde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

– Kürek takımı Türkiye şampiyonu oldu