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Abdülkadir Parmak’tan ve Abdülkadir Ömür’den Yusuf Yazıcı’ya veda mesajı
Trabzonspor

Abdülkadir Parmak’tan ve Abdülkadir Ömür’den Yusuf Yazıcı’ya veda mesajı

Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı için Instagram'dan bir veda mesajı yayımladı.

4 Ağustos 2019 14:33

Lille’e transfer olan Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavililere veda etmişti.

Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı için Instagram’dan bir veda mesajı yayımladı.

04 Ağustos 2019 İşte Yusuf Yazıcı için Trabzonspor`a ödenecek rakam! Transferin perde arkası... Trabzonspor`un altyapısından yetişerek kaptanlığa ve Milli Takım`a kadar yükselen Yusuf Yazıcı bordo mavililere veda etti. Fransa`nın Lille kulübü uzun pazarlıklar sonrası bordo mavilileri ikna etti. İşte çok konuşulan transferin perde arkasında yaşanan gelişmeler... İlgili Haberi Oku

Abdülkadir Parmak açıklamasında, “Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sana güvenim sonsuz ve her daim arkandayım. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Allah yolunu açık etsin. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket” ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Ömür ise paylaşımında; ”Seninle geçirdiğim 4 yıl boyunca gerek saha içi gerek saha dışı her şey için teşekkür ederim abicim. Senine oynamak benim için büyük zevk ve mutluluk vericiydi. Söz vermiştik bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye. Hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz. Allah yardımcın olsun abi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:33 | 4 Ağustos 2019
Abdulkadir Abdülkadir Parmak trabzonspor Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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