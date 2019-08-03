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SON DAKİKA | Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı açıklandı!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı açıklandı!

Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı.

3 Ağustos 2019 16:50

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı.

Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 – 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 16 Ağustos Cuma günü saat 20:30’da Yukat Denizlispor-Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

17 Ağustos’ta Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş saat 21:45’te karşı karşıya gelirken 18 Ağustos’ta Kasımpaşa ve Trabzonspor aynı saatte kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise 19 Ağustos’ta saat 20:00’da Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek.

Öte yandan Süper Lig’in 3. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

İşte program;

Son güncelleme 18:36 | 3 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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