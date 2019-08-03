Son dakika! Beşiktaş’ta Burak Yılmaz korkusu! Hastaneye kaldırıldı…

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş’ta golcü oyuncu Burak Yılmaz’dan tedirgin eden bir haber geldi.

Kamp öncesinde stres kırığı oluşmasını engellemek için sağ ayağından bir ameliyat geçiren deneyimli golcü 2 Ağustos’ta oynanan son hazırlık maçı Udinese karşılaşmasında forma giymiş ve 2-0’lık mağlubiyetin tesellisi olmuştu.

Burak Yılmaz, ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları artınca bu sabah Salzburg’a hastaneye götürüldü. Burak’ın ameliyat olan ayağında kırık, çatlak veya zorlama olup olmadığı röntgen çekiminden sonra belli olacak. Umut Meraş, Beşiktaş`a doğru Beşiktaş, Bursaspor`dan Umut Meraş`ı kadrosuna katmak üzere. Siyah beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran`ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı. Tarafların ise yakın süreçte anlaşması bekleniyor. Bursaspor`da önceki başkan Ali Ay, Umut Meraş için Beşiktaş ile el sıkışmış ancak kongre sonrasında yönetimin değişmesiyle transfer rafa kaldırılmıştı. İlgili Haberi Oku