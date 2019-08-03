Son dakika! Beşiktaş’ta Burak Yılmaz korkusu! Hastaneye kaldırıldı…

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş’ta golcü oyuncu Burak Yılmaz’dan tedirgin eden bir haber geldi.
Kamp öncesinde stres kırığı oluşmasını engellemek için sağ ayağından bir ameliyat geçiren deneyimli golcü 2 Ağustos’ta oynanan son hazırlık maçı Udinese karşılaşmasında forma giymiş ve 2-0’lık mağlubiyetin tesellisi olmuştu.
Burak Yılmaz, ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları artınca bu sabah Salzburg’a hastaneye götürüldü. Burak’ın ameliyat olan ayağında kırık, çatlak veya zorlama olup olmadığı röntgen çekiminden sonra belli olacak.