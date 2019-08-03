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Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion’dan rekor transfer
İngiltere Premier Lig

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion’dan rekor transfer

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion, Adam Webster'ı kulüp rekoru olan 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

3 Ağustos 2019 16:04

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Brighton & Hove Albion’dan yapılan açıklamada, İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Bristol City’de forma giyen Webster’in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton & Hove Albion, Webster’in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Adam Webster, geçen sezon Bristol City formasıyla 47 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı.

Son güncelleme 16:04 | 3 Ağustos 2019
Adam Webster ingiltere premier lig
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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