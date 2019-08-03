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Osmanlıspor’da teknik direktör değişimi!
TFF 1.Lig

Osmanlıspor’da teknik direktör değişimi!

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü'nün görevine son verildi. Başkent ekibinde Mustafa Dalcı'nın teknik direktörlük koltuğuna getirildiği açıklandı.

3 Ağustos 2019 21:01

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını belirtti. Özköylü’nün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini dile getiren Karayel, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı’nın getirildiğini ifade etti.

Karayel, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Dalcı için önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

Osmanlıspor, geçen sezon play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep’e penaltılarla elenmişti.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisi, Bolu kampını tamamladı.

Osmanlıspor, sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Son güncelleme 21:01 | 3 Ağustos 2019
Mustafa Dalcı Osmanlıspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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