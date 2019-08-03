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Oleksandr Kucher ülkesine döndü
Transfer Haberleri

Oleksandr Kucher ülkesine döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher, ülkesine geri döndü.

3 Ağustos 2019 10:16

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Oleksandr Kucher yeni sezonda Ukrayna 1.Lig ekiplerinden Karpaty takımı ile anlaştı. 2017-2018 sezonunda Shakhtar Donetsk takımından İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olan Oleksandr Kucher ilk sezonunda 27 maçta forma giydi ve 1 asist ile oynadı. 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor işe yeniden anlaşma sağlayan Kucher, ikinci sezonunda 26 maçta forma giydi ve 1 gol 2 asist ile oynadı. Sarı-Kırmızılı forma ile toplamda Süper Ligde 42 maç, Türkiye Kupasında 11 maçta forma giydi.

2019-2020 sezonu öncesi sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşmak için Kayseri’ye gelen Oleksandr Kucher, anlaşma sağlayamadı ve yeniden ülkesine döndü. Futbolculuk kariyerine ülkesinde devam edecek olan 36 yaşındaki Oleksandr Kucher, Kayseri’de 2 sezon başarılı bir sezon geçirdi.

Son güncelleme 10:16 | 3 Ağustos 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor Oleksandr Kucher
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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