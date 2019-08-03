Malcom’un imza töreninde ilginç an!

Rus ekibi Zenit, Barcelona’da forma giyen Malcom’u 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. Malcom ile beş yıllık anlaşma sağlanırken, 22 yaşındaki futbolcunun imza töreni ilginç anlara sahne oldu.

Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev, Barcelona’dan transfer ettikleri Malcom’a imza töreninde sembolik teminat olarak kravatını kesip verdi. İlk anda ne olduğunu anlayamayan Malcom’un şaşkın bakışları arasında başkan, kravıtını yıldız futbolcuya verdi. Başkanın bu hareketi, gülüşmelere neden oldu.

Geçen sezon Roma'nın elinden kaptığı Malcom'a yer açamayan Barcelona, 22 yaşındaki oyuncudan 24 maçta faydalanmıştı. Malcom, bu maçlarda 4 gol ve 2 asitlik bir performans sergilemişti.