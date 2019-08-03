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Malcom’un imza töreninde ilginç an!
Dünyadan Futbol

Malcom’un imza töreninde ilginç an!

Zenit'in Barcelona'dan transfer ettiği Malcom'un imza töreninde ilginç anlar yaşandı.

3 Ağustos 2019 13:46

Rus ekibi Zenit, Barcelona’da forma giyen Malcom’u 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. Malcom ile beş yıllık anlaşma sağlanırken, 22 yaşındaki futbolcunun imza töreni ilginç anlara sahne oldu.

Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev, Barcelona’dan transfer ettikleri Malcom’a imza töreninde sembolik teminat olarak kravatını kesip verdi. İlk anda ne olduğunu anlayamayan Malcom’un şaşkın bakışları arasında başkan, kravıtını yıldız futbolcuya verdi. Başkanın bu hareketi, gülüşmelere neden oldu.

Geçen sezon Roma'nın elinden kaptığı Malcom'a yer açamayan Barcelona, 22 yaşındaki oyuncudan 24 maçta faydalanmıştı. Malcom, bu maçlarda 4 gol ve 2 asitlik bir performans sergilemişti.

Son güncelleme 15:47 | 3 Ağustos 2019
Aleksandr Medvedev barcelona Malcom zenit
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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