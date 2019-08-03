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Macaristan’da pole pozisyonu Max Verstappen’in
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Macaristan’da pole pozisyonu Max Verstappen’in

Formula 1'de Red Bull-Honda pilotu Verstappen, sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak

3 Ağustos 2019 17:32

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix’sine Red Bull-Honda’nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları sona erdi.

Red Bull-Honda pilotu Verstappen, 1.14.572’lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes’in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri Bottas 1.14.590’lık süresiyle ikinciliği, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 1.14.769 ile üçüncülüğü elde etti.

Macaristan Grand Prix’si, yarın TSİ 16.10’da koşulacak.

Son güncelleme 17:32 | 3 Ağustos 2019
formula 1 Max Verstappen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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