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MAÇ SONUCU | Türkiye Çekya 3-1 | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri
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MAÇ SONUCU | Türkiye Çekya 3-1 | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda ikinci maçına çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'dan sonra Çekya'yı da devirdi. Türkiye yarın grupta final niteliğinde bir maça çıkacak.

3 Ağustos 2019 12:50

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya’yı 3-1 yenerek 2’de 2 yaptı. Millilerimiz, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17‘lik setlerle geçti.

Gruptaki ilk maçında da Almanya’yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 15.00’te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Grup lideri Tokyo 2020 biletini alacak.

Salon: Beilun

Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)

Türkiye: Meryem Boz, Zehra Güneş, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Hande Baladın, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)

Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova (Dostalova, Vankova, Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)

Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17

Süre: 110 dakika (23, 29, 30, 28)

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Son güncelleme 13:21 | 3 Ağustos 2019
Çekya Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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