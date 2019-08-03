MAÇ SONUCU | Türkiye Çekya 3-1 | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya’yı 3-1 yenerek 2’de 2 yaptı. Millilerimiz, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17‘lik setlerle geçti.

Gruptaki ilk maçında da Almanya’yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 15.00’te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Grup lideri Tokyo 2020 biletini alacak.

Salon: Beilun

Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)

Türkiye: Meryem Boz, Zehra Güneş, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Hande Baladın, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)

Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova (Dostalova, Vankova, Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)

Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17

Süre: 110 dakika (23, 29, 30, 28)

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