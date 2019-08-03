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Lionel Messi’ye 3 ay men cezası!
Dünyadan Futbol

Lionel Messi’ye 3 ay men cezası!

2019 Kupa Amerika ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu aleyhine ifadeleri nedeniyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye 3 ay uluslararası turnuvalardan men cezası verildi.

3 Ağustos 2019 10:59

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunan Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti. CONMEBOL’dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin “temelsiz ve kabul edilemez” olması nedeniyle uluslararası turnuvalardan 3 ay men ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Brezilya’ya 2-0 yenildikleri yarı final maçının ardından Şili’yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Arjantin’de yıldız futbolcu Lionel Messi, madalya törenine katılmamıştı. Üçüncülük mücadelesinde Beşiktaş’ta forma giyen Şilili futbolcu Gary Medel ile tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Lionel Messi’ye, bir maç men cezası da verilmişti.

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Turnuvanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Messi, “Arjantin, yolsuzluk yapılan bir organizasyonun içinde yer almamalı. Bu turnuvanın, Brezilya’nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Gerçeklerin artık söylenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 12:32 | 3 Ağustos 2019
arjantin Copa America Lionel Messi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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