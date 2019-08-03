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Kayserispor’a Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode!
Transfer Haberleri

Kayserispor’a Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Shakhtar Donetsk forması giyen forvet Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiraladı.

3 Ağustos 2019 10:16

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda İM Kayserispor forması giyecek. Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona’ds oynadı.

26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City'nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.

Kayode’nin, pazartesi günü Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi sonra da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 02 Ağustos 2019 SON DAKİKA Deniz Türüç transferini başkan açıkladı Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe`nin istediği Deniz Türüç`ün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, Deniz Türüç`ün Kayserispor`dan ayrıldığını söyledi. Erol Bedir`in açıklamasının hemen ardından resmi açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:16 | 3 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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