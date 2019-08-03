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İstanbul trafiğine Galatasaray Panathinaikos ayarı! Bazı yollar kapanacak!
Galatasaray

İstanbul trafiğine Galatasaray Panathinaikos ayarı! Bazı yollar kapanacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Galatasaray ile Panathinaikos arasında bugün saat 21.00'de oynanacak maç nedeniyle bazı yolların saat 18.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı açıklandı.

3 Ağustos 2019 14:33

Galatasaray ile Panathinaikos arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Panathinaikos arasında bugün 21.00’de Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç nedeniyle saat 18.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark alanı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif olarak ise sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak. Maç başladığında TEM kuzey yan yolu trafiğe kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak. 03 Ağustos 2019 Igor Tudor`dan Galatasaray ve Türkiye sözleri Galatasaray`ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulüp ve Türkiye ile ilgili açıkllamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:35 | 3 Ağustos 2019
galatasaray İstanbul Emniyet Müdürlüğü Panathinaikos
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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