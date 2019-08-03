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Igor Tudor’dan Galatasaray ve Türkiye sözleri
İtalya Serie A

Igor Tudor’dan Galatasaray ve Türkiye sözleri

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulüp ve Türkiye ile ilgili açıkllamalarda bulundu.

3 Ağustos 2019 11:27

Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese’yi çalıştıran Hırvat teknik adam, 2017-2018 sezonunun 16. haftasında görevden ayrıldığını ve sarı-kırmızılı takımın o sezonu şampiyon tamamladığını hatırlatarak, “Galatasaray iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Mükemmel bir takım yaptığımızı hatırlıyorum. O takım 2 kez şampiyon oldu” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda şu anda oynayan futbolcuları tanımadığını dile getiren Igor Tudor, “Takımın şu anki durumunu bilmiyorum ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olurlar mı bilmiyorum. Çünkü oyuncuları tanımıyorum. Bu yüzden bir şey söylemek zor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İNANILMAZ BİR YER” 

Igor Tudor, Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Kardemir Karabükspor ve Galatasaray’da görev yaptığını hatırlatarak Türkiye’de güzel zaman geçirdiğini anlatan 41 yaşındaki teknik adam, “Sadece Süper Lig ile ilgili değil Türkiye hakkında da çok iyi şeyler düşünüyorum. Türkiye’de çok eğleniyorum. Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de her yerde çok kolay iyi vakit geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir yer. Türkiye’de güzel insanlarla iyi anılarım oldu. Sadece teknik direktör olarak değil insanları görmek için de geri gelmeyi çok isterim” şeklinde görüş belirtti.

Igor Tudor, “Tekrar Türkiye’de çalışmayı düşünür müsünüz?” şeklindeki soruya, “Her zaman tabii ki… Ne olacağı hiç belli olmaz” cevabını verdi.

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“BEŞİKTAŞ İYİ BİR TAKIM”

Igor Tudor, hazırlık maçında karşılaştıkları Beşiktaş’ı değerlendirdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Avusturya kampında karşılaştıkları ve 2-0 yendikleri siyah-beyazlı takımla ilgili Igor Tudor, “Beşiktaş iyi bir takım. Sadece bazı oyuncularını gördüm. Zamanla daha iyi olacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Hırvat çalıştırıcı, Serie A’da yeni sezon hedefleriyle ilgili ise “Serie A, çok zor bir lig. En iyi teknik direktörlerin olduğu bir lig. Bu kolay değil. Bu sezon ilk olarak ligde kalmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en iyi takımı oluşturmaya çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Son güncelleme 11:32 | 3 Ağustos 2019
galatasaray Igor Tudor türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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