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Hakan’lı Milan, Manchester United’a penaltılarla kaybetti
İngiltere Premier Lig

Hakan’lı Milan, Manchester United’a penaltılarla kaybetti

Manchester United, 2-2 sona eren karşılaşmada Milan'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç boyunca sahada kalan iki oyuncudan biri oldu

3 Ağustos 2019 22:31

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Manchester United, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere biten karşılaşmada Milan’a 5-4 üstünlük sağladı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ile Galler’deki Principality Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 14. dakikada Marcus Rushford ile 1-0 öne geçti. Milan’dan bu gole yanıt çok gecikmedi ve 26. dakikada Suso ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Müsabakada devreye 1-1 beraberlikle gidildi. İkinci yarıda Milan, Victor Lindelöf’ün 60. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Manchester United, 72. dakikada Jesse Lingard’ın attığı golle maçta yeniden dengeyi kurdu. Başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 sona erdi.

Uzatma bölümünde de gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada, seri penaltı atışları sonucunda Manchester United, Milan’a 5-4 üstünlük kurmayı başardı.

Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı ekipte maçın sonuna kadar sahada kalan iki oyuncudan biri oldu.

Milli futbolcu, seri penaltılarda takımı adına atışını gole çevirdi.

Son güncelleme 22:33 | 3 Ağustos 2019
manchester united milan
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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