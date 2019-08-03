Gazişehir Gaziantep’te yeni transferler antrenmana çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, takımla antrenmana çıktı. Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıkarken futbolculara hoş geldin partisi de düzenlendi. Yeni transferler, iki tarafa dizilmiş Gazişehir Gaziantep futbolcuları tarafından dövülerek antrenman sahasına gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Futbolcular, antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. Top kapma organizasyonu sonrasında koordinasyon çalışmaları yapan Gaziantep ekibi, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.