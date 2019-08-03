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Gazişehir Gaziantep’te yeni transferler antrenmana çıktı
Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep’te yeni transferler antrenmana çıktı

Gazişehir Gaziantep'in antrenmanına yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin de katıldı. Yeni transferlere hoş geldin partisi düzenlendi.

3 Ağustos 2019 14:52

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, takımla antrenmana çıktı. Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıkarken futbolculara hoş geldin partisi de düzenlendi. Yeni transferler, iki tarafa dizilmiş Gazişehir Gaziantep futbolcuları tarafından dövülerek antrenman sahasına gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Futbolcular, antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. Top kapma organizasyonu sonrasında koordinasyon çalışmaları yapan Gaziantep ekibi, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Son güncelleme 14:53 | 3 Ağustos 2019
Gazişehir Gaziantep
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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