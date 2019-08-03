Gazişehir Gaziantep 10 dakika arayla 3 bomba transfer açıkladı!

Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gece geç saatlerde üç tane transfer açıkladı.

Saat 00:07’de Rus kaleci Yuri Lodygin’i, 00:17’de Polonyaı orta saha Bartlomiej Pawlowski’yi duyuran Gazişehir, son olarak 00:27’de ise Malili orta saha Souleymane Diarra ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Son olarak Yunanistan’da Olympiakos forması giyen kaleci Lodygin ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Gazişehir, Polonyalı Pawlowski ile 3, Malili Diarra ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı.

SOULEYMANE DİARRA KİMDİR?

30 Ocak 1995 yılında Mali’nin Bamako şehrinde dünyaya gelen, Diarra futbola ise ülkesi takımlarından Bamako alt yapısında başladı. Daha sonra ise Wydad ve Ujpest takımlarında forma giyen başarılı orta saha son olarak ise Fransa Ligi takımlarından Lens’in formasını terletti.

Yüksek hızı, dribling kabiliyeti ve çalışkanlığıyla adından söz ettirmeyi başaran Diarra, orta alanın her yerinde forma giyebiliyor. Genç yaşına karşın kariyerinde 119 resmi müsabakaya çıkan Malili yıldız, 12 kez gol atarken 11’de asist yapma başarısı gösterdi. Diarra Mali Milli Takımı’nda da 5 kez forma giydi.

TRANSFER | SOULEYMANE DIARRA GAZİŞEHİR’DE! pic.twitter.com/c0TjFz01Nz — Gazişehir FK (@GazisehirFK) August 2, 2019

BARTLOMIEJ PAWLOWSKI KİMDİR?

13 Kasım 1992 yılında Polonya’nın Zgierz şehrinde dünyaya gelen Pawlowski, futbola Opalenica kulübünde başladı. Yaklaşık 10 sezondur profesyonel olarak forma giyen Pawlowski, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor. Özellikle çalım yeteneği ve yüksek hızıyla dikkatleri çeken Polonyalı futbolcu, kariyerinde 192 resmi karşılaşmaya çıkarken 29 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Polonya Milli Takımı’nda da 23 kez forma giyen Pawlowski, geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 8 gol atıp 9 kez de asist yaparak altın sezonunu yaşadı.

YURI LODYGIN KİMDİR?

26 Mayıs 1990 tarihinde Rusya’nın Vladamir şehrinde dünyaya gelen Yuri Lodygin, futbola Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi’nin alt yapısında başladı. 2013 yılına kadar burada forma giyen başarılı kaleci, daha sonra ise Rusya futbolunun önde gelen takımlarından Zenit’e transfer oldu. 1,87 cm boyundaki deneyimli file bekçisi, kariyerinde 193 resmi müsabakaya çıktı. Rusya Milli Takım kalesinide 11 kez koruyan Yuri, tam 44 kez de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydi.