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Galatasaray Panathinaikos canlı izle! CANLI YAYIN: Galatasaray hazırlık maçı başladı
Galatasaray

Galatasaray Panathinaikos canlı izle! CANLI YAYIN: Galatasaray hazırlık maçı başladı

Galatasaray Panathinaikos canlı izle! Yeni sezon öncesi çalışmaları sürdüren Galatasaray hazırlık maçı kapsamında Yunanistan temsilcisini bu akşam Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Evinde oynayacağı ilk maçta Galatasaray'ın yeni transferlerinin performansı merak ediliyor. D Smart'ın Smart Spor kanalına yayınlanacak Galatasaray Panathinaikos maçı canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

3 Ağustos 2019 19:54

Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Yunanistan ekibini misafir edecek Galatasaray’da Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor, Okan Kocuk taraftarının önüne çıkmanın heyecanını yaşayacak. Bir diğer yeni transfer Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS CANLI İZLE

GALATASARAY PANATHİNAİKOS HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda Panathinaikos'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma D Smart’ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS İLK 11

Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel

Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda

Son güncelleme 21:00 | 3 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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