Galatasaray Panathinaikos canlı izle! CANLI YAYIN: Galatasaray hazırlık maçı başladı

Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Yunanistan ekibini misafir edecek Galatasaray’da Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor, Okan Kocuk taraftarının önüne çıkmanın heyecanını yaşayacak. Bir diğer yeni transfer Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS CANLI İZLE

GALATASARAY PANATHİNAİKOS HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda Panathinaikos'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma D Smart’ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS İLK 11

Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel

Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda