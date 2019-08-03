Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Kayserispor’un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Milli futbolcu için ödenen bonservis bedeli açıklanmazken 2,5 milyon Euro civarında bir ödeme yapılacağı öğrenildi.

Deniz Türüç, 4 sezon boyunca formasını giydiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 144 maçta 28 gole imza attı.

Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim. pic.twitter.com/aGrIZxPapt — Deniz Türüç (@DenizTuruc10) August 3, 2019

Milli futbolcu, Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.

Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve özellikle Fenerbahçe'nin ilgisini çeken Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha sağ ve on numara mevkinde oynamaktadır.