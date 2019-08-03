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Fatma Damla Altın’dan büyük başarı
Diğer Sporlar

Fatma Damla Altın’dan büyük başarı

Fatma Damla Altın, Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

3 Ağustos 2019 14:14

İsviçre’de süren Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye bir gümüş madalya elde etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Notvil kentinde devam eden şampiyonada, görme engelli özel sporculardan Fatma Damla Altın, T20 kategorisi uzun atlamada 5.02 metre atlayarak dünya ikincisi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için belirlenen 4.30 metrelik A barajını da geçen Türk sporcunun olimpiyatlarda yer alıp almayacağı ülkelerin kota dağılımı sonrasında belirlenecek.

Son güncelleme 14:14 | 3 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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